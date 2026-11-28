Snijeg, susnježica, magla i jak vjetar jutros otežavaju promet diljem Hrvatske. Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) od subote, 28. studenoga, u 7:21 sati, na brojnim cestama na snazi su zabrane i ograničenja prometa, a nepovoljne vremenske prilike uzrokovale su i prekide pojedinih trajektnih, katamaranskih i brodskih linija.

Susnježica ili snijeg mjestimice padaju na cestama u unutrašnjosti, gdje magla dodatno smanjuje vidljivost. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez obvezne zimske opreme.

Jak vjetar ograničava promet prema Dalmaciji

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

autocesta A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica;

Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Senja;

državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački;

Paški most.

Na omiškoj obilaznici zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s prikolicama i motociklima.

Zabrane za pojedine skupine vozila na snazi su i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, na državnoj cesti DC99 između čvora Križišće i Križišća, lokalnoj cesti Kraljevica – Križišće, autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika te na Krčkom mostu.

Za vozila koja zbog vjetra ne mogu prometovati autocestom A1 između Svetog Roka i Posedarja osiguran je obilazak preko čvora Zadar istok, Benkovca, Smilčića, Pridrage, Karina, Obrovca i Gračaca do čvora Sveti Rok te obratno.

Zimski uvjeti u Lici i Gorskom kotaru

Zbog zimskih uvjeta na brojnim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju zabranjen je promet vozilima bez propisane zimske opreme te teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom.

U Lici su ograničenja na snazi, među ostalim, na cestama Korenica – Lički Osik, Brušane – Karlobag, Mala Kapela – Žuta Lokva, Saborsko – Poljanak, Otočac – Vrelo Koreničko, Nebljusi – Donji Lapac – Bjelopolje i Smoljanac – Prijeboj, kao i na pojedinim županijskim i lokalnim cestama.

U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju zimski uvjeti proglašeni su na cestama Platak – Kamenjak, Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje, Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo, Hreljin – Zlobin – Fužine – Vrata – Bukovac i Sopač – Mrkopalj – Tuk te na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Čabra, Delnica, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.

Prometne nesreće dodatno otežavaju vožnju

Zbog prometne nesreće na autocesti A7, na čvoru Učka u smjeru Rupe, prometuje se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na državnoj cesti DC51 Nova Gradiška – Požega u mjestu Ivandol promet je prekinut zbog izvlačenja teretnog vozila, dok se zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Lozici vozi uz privremenu regulaciju prometa.

Posebna regulacija prometa kod Splita

HAK podsjeća da je do 18. prosinca zbog radova zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je moguć preko državne ceste DC220 i županijske ceste ŽC6260.

Iz smjera Zagreba autocestom se do čvora Split vozi nesmetano, dok vozila koja nastavljaju prema Dubrovniku izlaze s autoceste na naplatnoj postaji Dugopolje, polukružno se okreću na kružnom toku te se ponovno uključuju na autocestu u smjeru Dubrovnika.

U prekidu brojne pomorske linije

Nepovoljne vremenske prilike stvaraju probleme i u pomorskom prometu. Prema HAK-ovu izvješću od 7:20 sati, u prekidu su:

trajektna linija Prizna – Žigljen;

katamaranska linija Novalja – Rab – Rijeka;

katamaranska linija Mali Lošinj – Cres – Rijeka;

katamaranska linija Pula – Zadar – Pula;

katamaranska linija Šibenik – Žirje – Kaprije;

brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

Katamaran na liniji Jelsa – Bol – Split prema izmijenjenom redu plovidbe trebao je jutros isploviti iz Jelse u 7 sati, bez uplovljavanja u luku Bol.

Trajekt na liniji Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ tijekom subote plovi prema redu plovidbe za petak.

Najavljena je i izmjena za nedjelju, 29. studenoga, kada će trajekt iz Splita za Stari Grad isploviti u 21 sat, umjesto u uobičajenih 20:30 sati.