Zdravstvena inspekcija završila je nadzor u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, gdje je 21. listopada preminuo 32-godišnji Kristian Josip Periš. Utvrđen je niz ozbiljnih nepravilnosti, od nedostatne dokumentacije o fizičkom sputavanju pacijenta do propusta u postupanju nakon njegove smrti. Posebno zabrinjava podatak da smrt mladog pacijenta nije bila pojedinačno analizirana na stručnom kolegiju bolnice.

Nakon tragične smrti Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici, zdravstvena inspekcija dovršila je nadzor zakonitosti i stručnosti rada ustanove te utvrdila brojne propuste.

Zbog nepravilnosti je doneseno rješenje kojim se Klinici nalaže provedba pet skupina korektivnih mjera. Dio njih mora se provesti odmah, dok je za usklađivanje kadrovskih uvjeta ostavljen rok od 60 dana.

Tijekom sputavanja nisu uredno evidentirani vitalni znakovi

Jedan od najvažnijih nalaza odnosi se na postupanje prema pacijentu tijekom primjene mjera fizičkog sputavanja.

Inspekcija je utvrdila da u dokumentaciji nisu bili evidentirani podaci o redovitom praćenju njegovih vitalnih funkcija, obilascima zdravstvenih djelatnika, pruženoj njezi i sigurnosnim mjerama.

Nisu bili potpuno dokumentirani ni propisani prekidi primjene mjera prisile.

Osim toga, evidencija nije sadržavala sve potrebne podatke o liječniku koji je odredio ili nastavio primjenu sputavanja, kao ni odgovarajuće potpise zdravstvenih radnika.

Riječ je o dokumentaciji koja je iznimno važna za praćenje zdravstvenog stanja i sigurnosti pacijenata tijekom takvih postupaka.

Smrt pacijenta nije analizirana na stručnom kolegiju

Inspekcijski nadzor otkrio je i ozbiljne propuste nakon smrti 32-godišnjaka.

Utvrđeno je da slučaj nije pojedinačno analiziran na stručnom kolegiju Klinike, iako je takva analiza dio propisanog postupanja nakon smrti pacijenta.

Medicinska dokumentacija također nije pravodobno dostavljena Povjerenstvu za unutarnji nadzor.

Dodatno, Ministarstvo zdravstva nije na vrijeme obaviješteno o neočekivanom neželjenom događaju sa smrtnim ishodom.

Prema ranijim informacijama Ministarstva, uprava bolnice obavijest o smrti pacijenta dostavila je sa znatnim zakašnjenjem, što je otvorilo pitanje odgovornosti vodstva ustanove.

Utvrđeni i problemi s edukacijom zaposlenika te brojem osoblja

Inspekcija nije utvrdila nepravilnosti samo u dokumentiranju postupanja prema preminulom pacijentu.

Nedostaci su zabilježeni i u sustavu kontinuirane edukacije zdravstvenih djelatnika, osobito kada je riječ o prepoznavanju eskalacije ponašanja pacijenata i postupanju u kriznim situacijama.

Takve edukacije uključuju komunikacijske vještine, tehnike smirivanja kriznih situacija i pravilno postupanje interventnih timova.

Osim toga, utvrđeno je da kadrovski sastav muškog Odjela integrativne psihijatrije XI A nije usklađen s propisanim normativima.

Posebno se ističe potreba usklađivanja broja prvostupnika fizioterapije i njegovatelja.

Bolnici naložene hitne mjere

Na temelju nalaza zdravstvena inspekcija naložila je vodstvu Klinike da osigura potpuno i precizno evidentiranje primjene mjera prisile, uključujući trajanje, nadzor, prekide i praćenje zdravstvenog stanja pacijenata.

Ustanova mora osigurati i pojedinačnu stručnu analizu svake smrti pacijenta.

Također je naloženo pravodobno dostavljanje potrebne dokumentacije Povjerenstvu za unutarnji nadzor, najkasnije sedam dana nakon smrti, kao i obavještavanje Ministarstva zdravstva o neočekivanim neželjenim događajima.

Među obvezama su i kontinuirana edukacija zaposlenika te usklađivanje kadrovskih normativa.

Prve četiri skupine mjera moraju se provesti odmah po primitku rješenja, dok je za kadrovsko usklađivanje određen rok od 60 dana.

Ako ustanova ne postupi prema naloženim mjerama, moguće su zakonom predviđene prekršajne sankcije, uključujući novčane kazne.

Nalaz će dobiti i strukovne komore te Grad Zagreb

Rezultati inspekcijskog nadzora bit će dostavljeni Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i tehničara.

Komore će u okviru svojih nadležnosti moći procijeniti utvrđene okolnosti i odlučiti o eventualnim daljnjim postupcima.

Nalaz će biti dostavljen i Gradu Zagrebu, koji je osnivač Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Podsjetimo, Kristian Josip Periš preminuo je 21. listopada tijekom boravka u bolnici. Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor.

Kaznena istraga i utvrđivanje individualne odgovornosti odvojeni su od zdravstveno-inspekcijskog postupka.

Nalaz inspekcije otkrio je ozbiljne propuste u radu ustanove, no sam po sebi ne utvrđuje kaznenu odgovornost pojedinih osoba niti konačan uzrok smrti 32-godišnjaka. O tim će pitanjima odlučivati nadležna tijela u zasebnim postupcima.