Teški prometni recidivist ponovno uhvaćen u Imotskom. Ovaj put vozio s 2,58 promila

Policijski službenici u srijedu, 26. kolovoza, na području općine Proložac zaustavili su 40-godišnjeg vozača koji je, prema policijskom izvješću, za upravljač sjeo pod jakim utjecajem alkohola iako mu je na snazi zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

Vozača su oko 19 sati zaustavili u Ulici dr. Franje Tuđmana, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od čak 2,58 promila.

Dodatnom provjerom policija je utvrdila da 40-godišnjak uopće nije smio biti za upravljačem. Naime, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije vrijedi mu do listopada ove godine.

Policija za njega tražila 60 dana zatvora

Muškarac je nakon utvrđenih prekršaja uhićen te je u žurnom postupku doveden pred nadležni sud.

Kako navode iz policije, riječ je o vozaču koji je već ranije činio najteže prometne prekršaje. Među ostalim, pravomoćno je kažnjavan i zbog upravljanja vozilom pod utjecajem droga.

Zbog ponavljanja teških prekršaja policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje te izrekne ukupno 60 dana zatvora, kao i novu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Nakon saslušanja sud je 40-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana.

Po završetku postupka pred sudom predan je u zatvor.