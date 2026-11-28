Ispod površine mora jedne od najpoznatijih prirodnih uvala hrvatskog Jadrana nalazi se svojevrsni prirodni arhiv u kojem su sačuvani tragovi prošlih promjena morskog okoliša. Njegovo istraživanje moglo bi donijeti vrijedne podatke o tome kako se tijekom vremena mijenjala prisutnost teških metala u sedimentima Telašćice. Javna ustanova Park prirode Telašćica ovoga je tjedna ugovorila dva znanstveno-istraživačka projekta usmjerena na stanje morskog okoliša. Ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi 129.300 eura bez PDV-a, a za oba istraživanja predviđeno je razdoblje provedbe od 14 mjeseci.

Morski sediment kao arhiv prošlosti

Ugovor s Institutom Ruđer Bošković sklopljen je 25. studenoga, a njegova vrijednost iznosi 60.500 eura bez PDV-a. Predmet istraživanja jest utvrđivanje povijesne slike prisutnosti teških metala u sedimentima uvale Telašćica. Morski sedimenti nastaju postupnim taloženjem različitih organskih i mineralnih čestica, a pojedini slojevi mogu sadržavati informacije o uvjetima koji su vladali u vrijeme njihova nastanka. Analizom sastava i starosti sedimentnih slojeva znanstvenici u odgovarajućim uvjetima mogu rekonstruirati promjene koncentracija određenih tvari tijekom duljeg razdoblja, uključujući moguće tragove ljudskog utjecaja na okoliš.

Važno je naglasiti da prisutnost metala u sedimentima sama po sebi ne mora biti posljedica onečišćenja jer pojedini metali imaju i prirodno geološko podrijetlo. Za razlikovanje prirodnih koncentracija od onih povezanih s ljudskim djelovanjem potrebne su odgovarajuće analize i stručna interpretacija rezultata. Sklapanje ugovora o istraživanju stoga ne znači da su u Telašćici već utvrđene opasne ili povišene koncentracije teških metala. Upravo je znanstveno utvrđivanje postojećeg stanja i njegovih promjena preduvjet za donošenje utemeljenih zaključaka.

Dan nakon sklapanja ugovora s Institutom Ruđer Bošković, Park prirode ugovorio je i istraživanje početnog ekološkog stanja morskog okoliša s tvrtkom DVOKUT – ECRO. Vrijednost tog ugovora iznosi 68.800 eura bez PDV-a, a istraživanje će se provoditi prema prethodno pripremljenom stručnom protokolu. Takva početna procjena može poslužiti kao referentna točka za usporedbu budućih mjerenja i praćenje dugoročnih promjena u akvatoriju. Oba ugovorena istraživanja povezana su s financiranjem iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Telašćica se istražuje već godinama

Ovo nije prvi put da se znanstvenici Instituta Ruđer Bošković bave prisutnošću metala u morskom okolišu Telašćice. Prema evidenciji znanstvenih istraživanja koju vodi Park prirode, još su 2011. i 2012. godine provođena istraživanja ekotoksičnih metala u vodi, morskim organizmima i sedimentima. Na području Parka godinama se prati i stanje livada posidonije, a provedena su istraživanja ribljih zajednica i drugih sastavnica morskog ekosustava. Novi projekti predstavljaju priliku za nadogradnju postojećih znanstvenih spoznaja o jednoj od najvrjednijih prirodnih cjelina zadarskog arhipelaga.

Telašćica, smještena na jugoistočnom dijelu Dugog otoka, istodobno je zaštićeno prirodno područje i popularno odredište nautičara. Upravo zato kvalitetni podaci o stanju mora mogu biti iznimno važni za usklađivanje turističkog korištenja prostora s potrebama zaštite prirode. Rezultati novih istraživanja mogli bi pomoći u prepoznavanju mogućih dugoročnih pritisaka na ekosustav i oblikovanju budućih mjera upravljanja. Do tada će znanstvenici morati odgovoriti na niz pitanja čiji se odgovori možda kriju upravo u slojevima sedimenta ispod površine mora.