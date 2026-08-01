Teški krkljanac u Zvonimirovoj: Do trajektne luke vozi se puževim korakom

Vozači koji se u subotu poslijepodne kreću prema splitskoj trajektnoj luci suočavaju se s velikim prometnim gužvama u Zvonimirovoj ulici.

Kako javlja čitatelj, kolona vozila proteže se od benzinske postaje INA na Pojišanu, a do križanja Zvonimirove i Ulice slobode, što se u uobičajenim uvjetima prelazi za svega nekoliko minuta, trenutno je potrebno čak 25 minuta.

– Od Ine do Depadanse vozim već 25 minuta. Promet praktički stoji, kaže čitatelj.

Pojačan promet prema trajektnoj luci očekivan je tijekom turističke sezone, osobito vikendom kada velik broj putnika kreće prema otocima.

Vozačima koji planiraju put prema luci savjetuje se dodatno vrijeme za putovanje.