Teške optužbe protiv dvojice policajaca: Na D1 zaustavili 19-godišnjaka pa ga pretukli?

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom policijskih službenika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela na štetu 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine nakon što su jučer, 22. svibnja, zaprimili kaznenu prijavu oštećenog.

Sumnja se da su 16. svibnja u prometu na D1 zaustavili 19-godišnjaka, verbalno ga i fizički napali te ga lakše ozlijedili.

"Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. st. 1. i 2. Kaznenog zakona u vezi čl. 87. st. 21. te da je drugoosumnjičeni policijski službenik počinio kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“ iz čl. 117. s.t 1. i 2. Kaznenog zakona", priopćila je PU karlovačka.

Osumnjičeni su 22. svibnja predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a posebno izvješće je kao nadopuna kaznene prijave podnijeta Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke policijski službenici su udaljeni iz službe te će protiv istih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.