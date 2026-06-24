Teška životna priča izbornika BiH: "Oteli su mi majku, prijetili ubojstvom"

Kada je Sergej Barbarez u travnju 2024. godine preuzeo klupu reprezentacije Bosne i Hercegovine, odluka Nogometnog saveza BiH izazvala je brojne reakcije. Legendarni kapetan Zmajeva stigao je na mjesto izbornika bez ijednog dana trenerskog iskustva, ali s ogromnim autoritetom koji je godinama gradio kao jedan od omiljenijih nogometaša u povijesti reprezentacije.

Danas, više od dvije godine kasnije, Barbarez je čovjek koji je ostvario ono što se mnogima činilo gotovo nemogućim – odveo je Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo i vratio reprezentaciji vjeru u velike domete. Put do tog trenutka bio je sve samo ne jednostavan.

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Barbarez je rođen u Mostaru, u obitelji oca Srbina i majke poluhrvatice-polubošnjakinje.

Ratne okolnosti početkom 1990-ih promijenile su tijek njegova života. Godine 1991. tijekom posjeta ujaku u Njemačkoj trebao je ostati samo dva tjedna, no zbog izbijanja rata povratak kući više nije bio moguć. Taj neplanirani ostanak postao je početak njegova nogometnog puta u inozemstvu.

U Njemačkoj je izgradio veliku karijeru i postao jedna od ikona tamošnjeg nogometa. Najdublji trag ostavio je u Hamburgeru SV, gdje je stekao status klupske legende, a u sezoni 2000./2001. završio je kao najbolji strijelac Bundeslige.

Barbarez danas ima 54 godina, a veći dio života proveo je uz svoju suprugu Anu. Ana i Sergej odrasli su u Mostaru, živjeli su u istom susjedstvu, a upravo je Ana bila njegova prva djevojka. Ta mladenačka ljubav prerasla je u dugogodišnji brak iz kojeg imaju dvojicu sinova, Sergija Luisa i Filipa Andrea.

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