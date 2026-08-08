Detalji željezničke nesreće kod Svetog Ivana Žabnog: Ozlijeđeno 20 osoba, jednu prevozio helikopter

U sudaru putničkog i teretnog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca ozlijeđeno je ukupno 20 osoba, dok je šest osoba prošlo bez ozljeda. Na mjestu nesreće angažirane su brojne žurne službe, a jedna teško ozlijeđena osoba helikopterom je prevezena na daljnje liječenje.

Dojava o željezničkoj nesreći na području Koprivničko-križevačke županije zaprimljena je u 10.11 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.

Po dolasku na mjesto sudara vatrogasci su odmah započeli s izvlačenjem osoba iz vlaka. U suradnji s djelatnicima Hitne medicinske službe sudjelovali su i u prijevozu lakše ozlijeđenih.

Prema informacijama vatrogasaca, u nesreći je ozlijeđeno 20 osoba, a šest ih nije zadobilo ozljede. Jedna teško ozlijeđena osoba prevezena je helikopterom Helikopterske hitne medicinske službe.

Na terenu 51 vatrogasac

U velikoj intervenciji sudjeluje ukupno 51 vatrogasac iz javnih vatrogasnih postrojbi Križevci i Đurđevac te DVD-ova Sveti Ivan Žabno, Cirkvena, Brezovljani, Sveti Petar Čvrstec i Križevci.

Uz vatrogasce, na mjestu nesreće nalaze se policija, djelatnici Hitne medicinske službe i Helikopterske hitne medicinske službe.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je mjesto nesreće te otkrio da su vatrogasci poduzeli i mjere kojima je spriječena mogućnost izbijanja požara.

„Vatrogasci su po dolasku osigurali mjesto nesreće te spriječili mogućnost izbijanja požara nabacivanjem pjene ispod lokomotiva. Gorivo iz lokomotiva je prepumpano u spremnike“, rekao je Tucaković.

Dio vatrogasnih snaga i dalje će ostati na mjestu sudara kako bi osiguravao područje i sudjelovao u daljnjim aktivnostima nakon teške željezničke nesreće.