Teška tragedija kod Bjelovara: U sudaru dvaju automobila poginula 80-godišnja žena

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu predvečer, 14. studenoga, u blizini Bjelovara. U sudaru dvaju osobnih automobila život je izgubila 80-godišnja žena, koja se nalazila na mjestu suputnice u jednom od vozila.

Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC28, u Prespi, prigradskom naselju Bjelovara. Prema informacijama koje je potvrdila bjelovarsko-bilogorska policija, u sudaru su sudjelovala dva osobna automobila. Jednim vozilom upravljao je 41-godišnji muškarac, dok je za upravljačem drugog automobila bila 59-godišnja žena. Nažalost, 80-godišnja putnica smrtno je stradala, piše Prigorski.hr.

Očevid vodi državno odvjetništvo

Na mjestu tragedije provodi se očevid kojim rukovodi županijski državni odvjetnik, uz pomoć policijskih službenika. Točne okolnosti sudara, kao i uzrok nesreće, trebali bi biti utvrđeni nakon završetka očevida. Zbog policijskog postupanja promet se na tom dijelu državne ceste odvija otežano, jednim prometnim trakom uz regulaciju. Više pojedinosti o okolnostima ove teške prometne nesreće zasad nije poznato.