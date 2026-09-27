Teška tragedija: Izgubio kontrolu nad quadom i sletio u kanal, nije mu bilo spasa

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila u Petrinji smrtno je stradao 52-godišnji muškarac.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 17:35 sati u Sisačkoj ulici.

Muškarac je upravljao quadom sisačkih registracijskih oznaka, a dolaskom do zavoja brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti.

Sletio u odvodni kanal

Prilikom izlaska iz zavoja 52-godišnjak je izgubio nadzor nad quadom, nakon čega je vozilom sletio izvan kolnika i završio u odvodnom kanalu.

Zbog zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Njegovo tijelo prevezeno je u Opću bolnicu u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija će o svim utvrđenim okolnostima ove prometne nesreće podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.