Teška sudbina oca petero djece dirnula Drniš i okolicu! Nakon nesreće ostao je u invalidskim kolicima, a sada njegova obitelj treba našu pomoć

Jedna teška prometna nesreća iz temelja je promijenila život sedmeročlane obitelji Buha. Ante Buha, otac petero malodobne djece, nakon nesreće ostao je u invalidskim kolicima, a njegova obitelj suočila se s brojnim životnim izazovima. Kako bi im pružili podršku i pomogli u svakodnevici, u Drnišu se organizira humanitarna kazališna predstava.

U nedjelju, 18. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, u Kino-kazališnoj dvorani Ivan Meštrović u Drnišu održat će se humanitarna predstava „Važno je zvati se Mate“, koju će izvesti Amatersko kazalište LAPIŠ iz Lokve Rogoznice.

Cilj događanja je prikupljanje novčane pomoći za obitelj Buha, kojoj je nakon Antine teške prometne nesreće potrebna dodatna podrška.

Predstava koja nosi poruku zajedništva

Kako je objavio Radio Drniš, ulaz na predstavu bit će besplatan, a posjetitelji će na ulazu u dvoranu moći ostaviti dobrovoljne novčane priloge. Sav prikupljeni iznos namijenjen je obitelji Buha.

Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da dođu, uživaju u kazališnoj večeri i pritom pomognu obitelji koja prolazi kroz teško životno razdoblje.

Ova humanitarna inicijativa još je jedan podsjetnik koliko zajedništvo i solidarnost mogu značiti ljudima kada se suoče s velikim životnim izazovima.

Pomoći mogu i oni koji ne mogu doći na predstavu

Za sve koji nisu u mogućnosti prisustvovati predstavi, ali žele pomoći, omogućene su i izravne novčane uplate.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Sanja Buha

IBAN: HR54 2402 0063 2077 0796 4

Svaka donacija, bez obzira na iznos, može pridonijeti pomoći obitelji Buha.

Drniš pokazuje veliko srce

Humanitarna predstava održat će se u nedjelju, 18. listopada, u 18 sati u Kino-kazališnoj dvorani Ivan Meštrović u Drnišu.

Poziv je upućen svim građanima koji žele svojim dolaskom ili donacijom pokazati da obitelj Buha nije sama.

Jer kada se ljudi okupe oko zajedničkog cilja, i mali znak pažnje može značiti mnogo.