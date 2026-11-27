U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 15.10 sati dogodila u Ulici Vladimira Nazora u Dubrovniku teško je ozlijeđena 71-godišnja pješakinja.

Kako je izvijestila policija, do nesreće je došlo kada je 53-godišnji vozač osobnog automobila dubrovačkih registarskih oznaka naletio na pješakinju koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza.

Uslijed naleta automobila i pada na kolnik, 71-godišnjakinja je zadobila teške tjelesne ozljede. Prevezena je u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržana na daljnjem liječenju.

Protiv 53-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće s posljedicom teškog ozljeđivanja.

Iz policije su apelirali na vozače da budu posebno oprezni u prometu, osobito prilikom približavanja pješačkim prijelazima.