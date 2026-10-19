Teška prometna nesreća u Tugarama: Smrtno stradala jedna osoba

Teška prometna nesreća sa smrtnom posljedicom dogodila u ponedjeljak, 19. listopada, oko 21.55 sati na lokalnoj cesti u mjestu Tugare, u zaleđu Omiša.
Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo, a jedna osoba smrtno je stradala.
O događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo, a na mjestu nesreće obavit će se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
Za sada nisu poznati identitet i dob smrtno stradale osobe, kao ni okolnosti koje su dovele do nesreće.
Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida.
Kako doznajemo, prometna nesreća dogodila se na području Čažina Doca. Neslužbeno, u automobilu su se nalazile još najmanje dvije osobe.
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