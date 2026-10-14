Teška prometna nesreća u Splitu: Sudarili se kamion i tri automobila, jednoj osobi pružena liječnička pomoć!

U Ulici kralja Držislava dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala čak četiri vozila, jedno teretno i tri osobna automobila. Jednoj osobi pružena je liječnička pomoć, a promet se regulira fizički.

Prema prvim informacijama, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je u 12:50 sati.

U sudaru su sudjelovala tri osobna vozila i jedno teretno vozilo, a jednoj je osobi pružena liječnička pomoć. Zasad nije poznata težina ozljeda.

Vozači se pozivaju na strpljenje

Zbog prometne nesreće na mjestu događaja provodi se fizička regulacija prometa, a vozači se pozivaju na strpljenje i dodatan oprez.