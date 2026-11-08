Teška prometna nesreća u Splitu: Sudarili se automobil i motocikl, nakon sudara izbio požar. Tri osobe prevezene u bolnicu

Na križanju Velebitske i Dubrovačke ulice u Splitu danas oko 14 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Nakon sudara motocikl je zahvatio požar, a prema prvim informacijama ima ozlijeđenih osoba.

Na mjesto nesreće odmah su upućene žurne službe, uključujući policiju, vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć.

Motocikl se zapalio nakon sudara

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 14:15 sati.

Prema zasad dostupnim informacijama, na križanju Velebitske i Dubrovačke ulice došlo je do sudara osobnog automobila i motocikla, nakon čega je na motociklu izbio požar.

Vatrogasci su izašli na teren radi intervencije, dok policijski službenici osiguravaju mjesto događaja.

"Prema prvim informacijama s terena, tri osobe prevezene na pružanje liječničke pomoći", potvrdili su nam iz splitske policije.

Policija će utvrditi okolnosti nesreće

Na mjestu događaja bit će obavljen policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok sudara.

Zasad nema službenih informacija o tome kako je došlo do nesreće ni što je izazvalo požar na motociklu.

Više detalja o ozlijeđenima i okolnostima sudara očekuje se nakon završetka intervencije žurnih službi i policijskog očevida.