U subotu navečer, 21. studenoga, u Splitu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen motociklist. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, na području u blizini Dalmatia Towera.
Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojavu o nesreći zaprimili su oko 21:05 sati.
"Došlo je do izlijetanja motociklista izvan kolnika u Ulici Domovinskog rata. Vozač motocikla zadobio je teže ozljede i prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći", odgovorili su nam iz splitske policije.
Za sada nisu poznate okolnosti zbog kojih je motociklist izgubio nadzor nad vozilom i izletio s prometnice.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
6
0