U subotu navečer, 21. studenoga, u Splitu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen motociklist. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, na području u blizini Dalmatia Towera.

Kako su za Dalmaciju Danas potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojavu o nesreći zaprimili su oko 21:05 sati.

"Došlo je do izlijetanja motociklista izvan kolnika u Ulici Domovinskog rata. Vozač motocikla zadobio je teže ozljede i prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći", odgovorili su nam iz splitske policije.

Za sada nisu poznate okolnosti zbog kojih je motociklist izgubio nadzor nad vozilom i izletio s prometnice.