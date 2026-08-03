Teška prometna nesreća u Splitu, jedna osoba poginula

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 14:35 sati dogodila u Splitu na raskrižju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, a na mjestu nesreće bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi okolnosti tragedije.

Promet se na navedenoj dionici odvija otežano, uz fizičku regulaciju policijskih službenika.