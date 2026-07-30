Teška prometna nesreća u Rogoznici: 19-godišnjak s romobila prevezen u bolnicu

Noćas, 30. srpnja, pola sata nakon ponoći u Rogoznici, Obala kneza Domagoja, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 19-godišnjak, upravljajući električnim romobilom pritom ne koristeći zaštitnu kacigu, kretao površinom koja nije namijenjena za kretanje osobnim prijevoznim sredstvom. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Put podlavičkih žrtava nije prilagodio brzinu kretanja osobnog prijevoznog sredstva osobinama i stanju kolnika (T-raskrižje, cesta čini blagi zavoj ulijevo), uslijed čega je izgubio kontrolu nad upravljačem te udario u betonski rubnjak uzdignutog nogostupa i pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 19-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 19-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.