Teška prometna nesreća u Požegi: Sudarila se četiri automobila, više osoba ozlijeđeno

Više osoba ozlijeđeno je u utorak navečer u prometnoj nesreći koja se dogodila u Požegi, izvijestila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Do nesreće je došlo na raskrižju Ulice Pavla Radića, Frankopanske i Zrinske ulice, gdje su se sudarila četiri osobna automobila.

Za sada nije poznato koliko je osoba ozlijeđeno niti kakva je težina njihovih ozljeda. Na mjesto događaja upućene su žurne službe koje su pružile pomoć stradalima.

Policijski službenici obavljaju očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do prometne nesreće. Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog postupanja.