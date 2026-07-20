Teška prometna nesreća u Poljakima: Život izgubio maloljetnik

Na području općine Josipdol jutros se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao maloljetni mladić.

Prema informacijama koje je upravo priopćila Policijska uprava karlovačka, nesreća se dogodila danas oko 9.30 sati u mjestu Poljaki, kada je došlo do prevrtanja osobnog automobila na krov. U nesreći je smrtno stradao maloljetnik.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji policija provodi u nazočnosti zamjenika županijskog državnog odvjetnika, nakon čega će biti poznato više okolnosti ove tragične nesreće, piše Jutarnji list.