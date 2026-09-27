Teška prometna nesreća u Kaštel Štafiliću, jedna osoba poginula

Teška prometna nesreća dogodila se tijekom noći u Kaštel Štafiliću, a jedna osoba izgubila je život.
Kako je izvijestila policija, dojava o nesreći zaprimljena je u 1.24 sata. Do sudara osobnog automobila i motocikla došlo je na kolniku Ceste dr. Franje Tuđmana.
U prometnoj nesreći jedna je osoba smrtno stradala, dok je druga osoba prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Zasad nisu objavljene informacije o težini njezinih ozljeda.
Na mjestu nesreće obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice.
Okolnosti koje su dovele do sudara utvrđivat će se na temelju rezultata očevida.
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