Teška prometna nesreća u Kaštel Lukšiću: Preminula 75-godišnja pješakinja

Sedamdesetpetogodišnja pješakinja koja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Kaštel Lukšiću preminula je u bolnici od zadobivenih ozljeda. Protiv 20-godišnje vozačice podnesena je kaznena prijava.

Prometna nesreća dogodila se 21. srpnja oko 20.30 sati na obilježenom pješačkom prijelazu na Cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Lukšiću. Pješakinja, strana državljanka s prebivalištem u Hrvatskoj, nakon nesreće je s teškim ozljedama prevezena u bolnicu, gdje je naknadno preminula.

Vozačica nije prilagodila brzinu

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da 20-godišnja vozačica osobnog automobila, hrvatska državljanka s prebivalištem u Njemačkoj, prilikom približavanja obilježenom pješačkom prijelazu nije prilagodila brzinu kretanja.

Zbog toga je automobilom udarila 75-godišnju pješakinju i oborila je na kolnik. Protiv osumnjičene 20-godišnjakinje nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.