Teška prometna nesreća u Istri: Jedna osoba poginula, cesta potpuno zatvorena

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D-66 u Istri. Nesreća se dogodila oko dva kilometra prije Manjadvoraca, gledano iz smjera Pule, a policija je dojavu zaprimila u 19:22 sati.

U tijeku je očevid

Dionica ceste od 19:59 sati zatvorena je za sav promet zbog provođenja očevida. Na mjesto tragedije izašla je i županijska državna odvjetnica.

Više okolnosti nesreće trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.