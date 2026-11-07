Teška prometna nesreća u Hrvatskoj: U sudaru dvaju automobila i motocikla poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 15.25 sati u Froudeovoj ulici u Zagrebu život je izgubio motociklist.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila i motocikl.

Zbog nesreće promet Froudeovom ulicom zatvoren je u oba smjera, a vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce. Na mjesto događaja izašli su i vatrogasci, dok policija provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.