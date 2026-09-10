Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Vozačica (43) zadobila teške ozljede, drugi vozač lakše ozlijeđen

Jučer, 9. rujna oko 18,35 sati na državnoj cesti D8 u Šibeniku, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osoboma.

Prometna nesreća dogodila se tako što je 43-godišnja vozačica, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do semaforiziranog raskrižja državne ceste D8 s Ulicom Ivana Meštrovića, ušla u prometnu traku namijenjenu skretanju lijevo u Ulicu Ivana Meštrovića, a potom skrenula ulijevo prema navedenoj ulici za vrijeme dok je za njezin smjer kretanja na semaforu bilo upaljeno žuto svjetlo, a da prethodno nije propustila sva vozila koja, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržavaju svoj smjer kretanja ravno. Pritom je došlo do sudara prednjeg desnog dijela njezina vozila i prednjeg lijevog dijela osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 28-godišnjak, koji se u tom trenutku kretao državnom cestom D8 iz smjera zapada u smjeru istoka te je u trenutku prometne nesreće za njegov smjer kretanja na semaforu bilo upaljeno žuto svjetlo.

U ovoj prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobila je 43-godišnja vozačica te je zadržana na daljnjem liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku, dok su 28-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 43-godišnjakinje bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.