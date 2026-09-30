Teška prometna nesreća u Dalmaciji, motociklist zadržan u bolnici

Jučer, 29. rujna oko 12,45 sati u Miočićima, u zaseoku Tatomiri, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 64-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola, dolaskom do raskrižja sa županijskom cestom ŽC 6081 nije zaustavio pored prometnog znaka obaveznog zaustavljanja - stop, niti je propustio sva vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska, uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela njegovog vozila s prednjim dijelom motocikla zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 51-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 64-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.