Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Motociklist ozlijeđen, protiv vozačice slijedi kaznena prijava

Na državnoj cesti D8 kod Žaborića u ponedjeljak navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 37-godišnji motociklist. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila 27. srpnja oko 20.25 sati, kada se 58-godišnja vozačica osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka uključivala na kolnik državne ceste D8.

Došlo do sudara automobila i motocikla

Policijskim očevidom utvrđeno je da se vozačica uključivala na državnu cestu preko neisprekidane središnje uzdužne linije, a pritom nije propustila sva vozila koja su se kretala cestom na koju se uključivala.

Zbog toga je došlo do sudara stražnjeg dijela njezina automobila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 37-godišnjak. Policija je utvrdila i da motociklist nije prilagodio brzinu uvjetima i stanju na cesti, odnosno nepreglednom zavoju, kako bi mogao pravodobno zaustaviti motocikl pred mogućom zaprekom.

Motociklist pušten na kućnu njegu

Ozlijeđeni 37-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Protiv 58-godišnjakinje policija će zbog izazivanja prometne nesreće podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Protiv 37-godišnjeg motociklista bit će podnesena prekršajna prijava zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.