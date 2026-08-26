Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Dvoje teško ozlijeđenih, 63-godišnjakinja životno ugrožena

Teška prometna nesreća dogodila se jučer, 25. kolovoza, oko 12.35 sati u mjestu Kljake na području općine Ružić. U sudaru na državnoj cesti D56 ozlijeđene su četiri osobe, a jedna se nalazi u životnoj opasnosti.

Na mokrom kolniku izgubio nadzor nad vozilom

Prema informacijama šibensko-kninske policije, 27-godišnjak je upravljao osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka. Nakon izlaska iz desnog preglednog zavoja nije prilagodio brzinu stanju i osobinama ceste, odnosno mokrom i klizavom kolniku. Izgubio je nadzor nad automobilom te prešao u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Tada se prednjim dijelom automobila sudario s vozilom bosanskohercegovačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 64-godišnji hrvatski državljanin.

Dvoje teško ozlijeđenih

U Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski ponos" u Kninu 27-godišnjem i 64-godišnjem vozaču utvrđene su lakše tjelesne ozljede. Znatno teže posljedice zadobili su putnici u automobilima. U Općoj bolnici u Šibeniku 26-godišnjem putniku iz vozila splitskih registarskih oznaka utvrđene su teške tjelesne ozljede.

Teško je stradala i 63-godišnja putnica iz automobila bosanskohercegovačkih oznaka. Njoj su utvrđene teške tjelesne ozljede opasne po život. Zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću, protiv 27-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.