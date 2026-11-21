Na području splitskog Žnjana danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl i osobni automobil. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 15:20 sati u Ulici pape Ivana Pavla II.

U nesreći su dvije osobe zatražile liječničku pomoć, a prema prvim informacijama s terena, obje su bile pri svijesti na mjestu događaja.

Prometnica potpuno zatvorena

Zbog prometne nesreće i policijskog očevida Ulica pape Ivana Pavla II. na dijelu gdje se dogodila nesreća trenutačno je u potpunosti zatvorena za promet vozila. Policijski službenici provode očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće. Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda sudionika.