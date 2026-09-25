Teška prometna nesreća na istoku Splita: Policija potvrdila sudar triju vozila

Teška prometna nesreća dogodila se malo prije 9 sati na splitskoj Sirobuji, potvrđeno nam je iz policije. U nesreći su sudjelovala tri osobna vozila, a policijski službenici nalaze se na mjestu događaja.

Za sada nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o okolnostima pod kojima je došlo do sudara. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon policijskog postupanja.

Ovo je druga prometa nesreća jutros na splitskom području. Budite oprezni u vožnji.