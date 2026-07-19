Teška prometna nesreća na Dalmatini. Stradao motociklist, sletio i helikopter HMP-a...

Danas poslijepodne na dionici autoceste A1 u smjeru Zagreba, oko 4,5 kilometra prije Lučkog, blizu izlaza Demerje, dogodila se teška prometna nesreća.
Velike gužve na A1, kolone se povećavaju: Nesreća, vozila u kvaru i usporena vožnja prema moru i Zagrebu
Prema prvim informacijama, teško je stradao motociklist, po kojeg je odmah poslan helikopter Hitne medicinske pomoći. Dok je helikopter slijetao na autocestu, promet je bio u potpunosti zaustavljen. Inače, prema riječima očevidaca nesreće, motocikl je gotovo u potpunosti uništen, piše Jutarnji list.
Nakon intervencije hitne pomoći, promet se odvija usporeno jednim trakom u smjeru Zagreba. S obzirom na udarni vikend i nesreću, kolona na tom dijelu ceste je velika.
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