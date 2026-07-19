Teška prometna nesreća na Dalmatini. Stradao motociklist, sletio i helikopter HMP-a...

Danas poslijepodne na dionici autoceste A1 u smjeru Zagreba, oko 4,5 kilometra prije Lučkog, blizu izlaza Demerje, dogodila se teška prometna nesreća.

Prema prvim informacijama, teško je stradao motociklist, po kojeg je odmah poslan helikopter Hitne medicinske pomoći. Dok je helikopter slijetao na autocestu, promet je bio u potpunosti zaustavljen. Inače, prema riječima očevidaca nesreće, motocikl je gotovo u potpunosti uništen, piše Jutarnji list.

Nakon intervencije hitne pomoći, promet se odvija usporeno jednim trakom u smjeru Zagreba. S obzirom na udarni vikend i nesreću, kolona na tom dijelu ceste je velika.