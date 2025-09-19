Teška prometna nesreća na Braču: Dvije žene teško ozlijeđene, prevezene u splitsku bolnicu

U Sutivanu na otoku Braču, jučer oko 18:30, sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Nesreća se zbila na kolniku državne ceste D114.

Prema informacijama PU splitsko-dalmatinske, ozlijeđene su vozačica jednog automobila i suvozačica iz drugog vozila. Obje su odmah nakon nesreće prevezene u splitsku bolnicu, gdje su zadržane na liječenju zbog težine zadobivenih ozljeda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok ove prometne nesreće.