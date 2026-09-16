Teška prometna nesreća na autocesti: Automobili su zdrobljeni između kamiona

Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, izvijestio je HAK.

Prekinut je promet, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Raauti dničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu.

Kolona vozila duga je pet kilometara.

Automobili koji su sudjelovali u nesreći su potpuno smrskani, no još nema informacija o stanju putnika u njima, piše 24 sata.