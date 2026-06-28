Teška prometna nesreća kod Žrnovnice: Sudarila se tri vozila, motociklist završio u bolnici

Večeras je na području Žrnovnice, u smjeru prema Srinjinama, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri vozila. Kako su nam potvrdili iz Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske, informaciju o nesreći zaprimili su oko 20:23 sati.

U nesreći sudjelovala dva automobila i motocikl

Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovala su dva osobna vozila i motocikl. Vozač motocikla prevezen je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Za sada nije poznat stupanj njegovih ozljeda.

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Promet se odvija otežano

Zbog nesreće se promet na tom dijelu ceste odvija naizmjenično, uz fizičku regulaciju policijskih službenika. Iz policije pozivaju vozače na dodatan oprez i strpljenje. Na mjestu događaja bit će obavljen očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više okolnosti ove prometne nesreće.