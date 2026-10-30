Teška prometna nesreća kod Vrbovca: Kamion sletio u jarak i udario u ogradu kuće, jedna osoba ozlijeđena

Kako piše 24sata, nesreća se dogodila u večernjim satima, a svjedoci su opisali trenutke kada je kamion iznenada napustio kolnik.

Prema informacijama koje je ovaj medij dobio od zagrebačke policije, potvrđeno je da je zaprimljena dojava o prometnoj nesreći te da je teretno vozilo udarilo u ogradu kuće. U nesreći je ozlijeđena jedna osoba, no zasad nije poznata težina ozljeda.

Cesta zatvorena, nastale prometne gužve

Zbog nesreće je prometnica zatvorena, a na tom su se području počele stvarati gužve. Svjedoci koji su se zatekli u blizini ispričali su da se čekalo uklanjanje kamiona kako bi se promet mogao ponovno uspostaviti.

Točne okolnosti zbog kojih je vozač izgubio kontrolu nad teretnim vozilom zasad nisu poznate.

Više informacija, kao i fotografije i videosnimku s mjesta nesreće, možete pogledati na portalu 24sata.