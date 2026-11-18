Tri osobe smrtno su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na državnoj cesti D1 u Blagaju kod Slunja. U nesreći su sudjelovala četiri vozila, a promet je u potpunosti obustavljen.

Kako je izvijestila policija, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je jutros u 6:10 sati. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila.

Prema dosad dostupnim informacijama, tri osobe izgubile su život, dok su još dvije zatražile liječničku pomoć.

Promet obustavljen, očevid u tijeku

Zbog teške prometne nesreće promet državnom cestom D1 na tom je dijelu potpuno obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na obilazni pravac preko Vojnića i Cetingrada.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzroci ove tragedije.

Više informacija o okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka očevida.