Teška prometna nesreća kod Marine: Vozač kombija sletio s ceste i poginuo

U prometnoj nesreći koja se dogodila jutros, 7. rujna, oko 00:55 sati na državnoj cesti D-8 u mjestu Marina smrtno je stradao vozač kombija.

Prema informacijama policije, vozač je u trenutku nesreće bio sam u vozilu. Upravljao je kombijem kojim je, iz zasad neutvrđenih razloga, izašao izvan kolnika.

O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a na mjestu događaja obavljen je očevid. Policija zasad nije objavila identitet ni dob smrtno stradalog vozača, kao ni okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste.