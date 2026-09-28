Teška prometna nesreća kod Lozovca: Motociklist nakon pada izletio izvan kolnika

U prometnoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u Lozovcu teško je ozlijeđen 37-godišnji motociklist, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Nesreća se dogodila oko 20.15 sati na državnoj cesti D56, u blizini raskrižja s lokalnom cestom 6090.

Prema rezultatima policijskog očevida, 37-godišnjak je motociklom šibenskih registarskih oznaka ušao u lijevi nepregledni zavoj, gdje nije prilagodio brzinu uvjetima i karakteristikama prometnice.

Na tom dijelu ceste u tijeku su završni radovi, a iz policije navode kako su oni bili propisno označeni vertikalnom prometnom signalizacijom.

Motociklist je izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je pao na cestu i zajedno s motociklom završio na zemljano-travnatoj površini izvan kolnika.

Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon obrade pušten je na kućnu njegu.

Policija će protiv 37-godišnjaka zbog utvrđenog prometnog prekršaja izdati obavezni prekršajni nalog.