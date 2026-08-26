Teška prometna nesreća: 69-godišnjak životno ugrožen nakon frontalnog sudara

Teška prometna nesreća dogodila se jučer oko 11.50 sati na državnoj cesti DC-118 na području Vela Luke. U frontalnom sudaru dvaju osobnih automobila jedna je osoba zadobila teške ozljede opasne po život, dok je druga lakše ozlijeđena. Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, nesreća se dogodila kada je 81-godišnji vozač osobnog automobila dubrovačkih registarskih oznaka iz zasad neutvrđenih razloga prešao na suprotnu prometnu traku.

Tamo se frontalno sudario s osobnim automobilom, također dubrovačkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 69-godišnjak. U sudaru je 69-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Nakon pružene liječničke pomoći prevezen je u splitsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

81-godišnji vozač zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Zbog policijskog očevida promet na dionici ceste Blato – Vela Luka bio je u potpunosti zatvoren od 12 do 15 sati.