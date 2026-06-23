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Teška prometna na magistrali: Motociklist hitno prevezen u splitsku bolnicu

Sudar na magistrali prema Makarskoj, motociklistu pružena hitna pomoć

Danas oko 14:20 sati na državnoj cesti D-8, između Igrana i Živogošća, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći je ozlijeđen vozač motocikla koji je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split.

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Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Za sada nisu poznate težina ozljeda motociklista niti uzrok sudara, a više informacija očekuje se po završetku policijskog očevida.

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