Teška prometna na autocesti: Zbog cisterne blokiran promet, gorivo curi po kolniku, kilometarske kolone na A3

Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 kod Popovače, gdje se nakon sudara prevrnula cisterna i potpuno zapriječila kolnik u smjeru istoka, izvijestila je Policijska uprava sisačko-moslavačka. Promet je prekinut između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca zbog nesreće na 87. kilometru autoceste.

Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba, na toj se dionici stvorila kolona duga oko sedam kilometara. "Obilazak je županijskom cestom ŽC3124 i kod naplatnih postaja Križ kolona je duga oko 5 km i raste", objavio je HAK. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, promet teče bez posebnih ograničenja.

Kako pišu 24sata, u intervenciji su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad i DVD-a Popovača. Iz osobnog automobila, koji je nakon sudara završio u kanalu, izvlačili su unesrećene osobe, a čeka se i dolazak helikoptera. Interventne službe sanirale su i curenje goriva iz oštećenog spremnika cisterne.

Više pojedinosti o uzroku nesreće i stanju sudionika trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.

