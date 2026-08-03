Teška prometna bilanca na jugu Hrvatske: Jedna osoba poginula, sedam teško ozlijeđeno, policija izdala gotovo 1.500 kazni

U proteklom tjednu na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 35 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, sedam osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je 12 osoba lakše ozlijeđeno. U 17 prometnih nesreća zabilježena je samo materijalna šteta.

Tijekom nadzora prometa policijski službenici poduzeli su ukupno 1498 represivnih mjera prema vozačima koji su počinili prometne prekršaje.

Najviše sankcija odnosilo se na prekršaje koji su među najčešćim uzrocima najtežih prometnih nesreća. Zbog prekoračenja dopuštene brzine kažnjena je 561 osoba, 33 vozača sankcionirana su zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, dok je 38 osoba kažnjeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 100 vozača.

Policija je izdvojila i 13 osoba koje su odbile testiranje na prisutnost droga.

Od ostalih prometnih prekršaja, 156 mjera poduzeto je zbog nepropisnog pretjecanja, dok su 212 vozača sankcionirana zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Među njima je osam prekršaja bilo vezano uz nepropisno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.

Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti te odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti svih sudionika u prometu.