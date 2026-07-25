Teška noć u Podstrani: Vatrogasci gasili požar kod hotela, pa intervenirali u prometnoj nesreći

Vatrogasci s područja Podstrane imali su zahtjevnu noć tijekom koje su intervenirali na požaru šume kod hotela Eden, a potom i na prometnoj nesreći u blizini hotela Lav. Kako su objavili iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana, požar je izbio na predjelu poznatom kao Jadranska straža.

Djelatnici hotela spriječili širenje požara

Na mjesto događaja izašla su dva vatrogasna vozila sa šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana, dok je DVD Podstrana sudjelovao s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Po dolasku su zatekli djelatnike hotela Eden, koji su pravovremenom reakcijom značajno usporili širenje vatre.

Djelatnici su sa svojih hidranata razvukli dvije cijevne pruge, čime su spriječili brže širenje požara kroz šumu te zaštitili hotelski objekt. U gašenju su sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca te DVD-a Žrnovnica, također s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. Pomogla su i dvojica članova DVD-a Podstrana koji su na mjesto događaja stigli u civilu.

Nova intervencija kod hotela Lav

Nakon višesatne intervencije i kratkog odmora, vatrogasci su zaprimili novu dojavu, ovoga puta o prometnoj nesreći kod hotela Lav. Na mjesto nesreće izašli su s dva vozila i pet vatrogasaca, zajedno s pripadnicima DVD-a Podstrana.

Vatrogasci su osiguravali mjesto nesreće do dolaska policijskih službenika i sanacije oštećenog stupa, objavili su iz Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana.