MILNA JE OBRANJENA Oko 200 ljudi evakuirano, objekti oštećeni, iza vatrogasaca teška noć

Velika borba s požarom na Braču nastavljena je i tijekom noći sa subote na nedjelju. Vatrogasne snage iz više dijelova Hrvatske već danima sudjeluju u gašenju požara na području Ložišća i Bobovišća, a tijekom proteklih sati poduzeto je još nekoliko mjera na području Milne i Osibove.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u subotu navečer, u 21.30 sati, upućen je zahtjev za isključenje trafostanice Milna. Trafostanica je isključena četiri minute kasnije, u 21.34 sati.

U 22.11 sati prema uvali Milna i uvali Osibova upućen je policijski brod, dok su u 23.05 sati podignute dodatne vatrogasne snage kako bi trajektom u ponoć krenule prema Braču. Riječ je o vatrogascima DVD-a Podstrana s dva vozila i devet vatrogasaca, DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD-a Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD-a Klis s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

Za nedjeljno jutro zatraženo je i angažiranje četiri kanadera, čije je polijetanje planirano za 6.45 sati.

Riječ je o požaru koji je prijavljen još 10. rujna u 23.12 sati kao požar otvorenog prostora na području Ložišća i Bobovišća. Već tijekom 11. rujna poprimio je goleme razmjere.

Toga dana u 14.30 sati na intervenciji je bilo ukupno 87 vatrogasaca s 26 vozila, među kojima pripadnici DVD-ova Supetar, Bol, Milna, Pučišća i Selca te vatrogasne snage pristigle s kopna. Iz zraka su požar gasila četiri kanadera i dva Air Tractora.

Prva procjena opožarene površine, objavljena istoga dana u 16 sati, iznosila je čak 1500 hektara.

Do 22 sata broj angažiranih vatrogasaca narastao je na 134, uz 36 vatrogasnih vozila. Za sljedeće jutro tada je bio najavljen dolazak dodatnih 52 vatrogasca sa 17 vozila iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Četiri kanadera na požarište su stigla u petak, 12. rujna, u 7.10 sati, a razmjeri vatrogasne operacije dodatno su se povećali tijekom jutra.

Prema stanju u 11 sati, na požarištu je bilo čak 176 vatrogasaca s 53 vozila. Sudjelovale su snage operativnih područja Brač, Split, Solin, Kaštela, Trogir, Omiš i Makarska, kao i Intervencijske vatrogasne postrojbe Split, Šibenik i Dubrovnik te vatrogasne snage iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Nova velika pojačanja prema Braču krenula su i u subotu navečer. Trajektom su u 18 sati upućene snage izvanredne dislokacije iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije – ukupno 44 vatrogasca sa 16 vozila.

Istodobno je prema otoku krenula i smjena za kopnene snage s dodatna 33 vatrogasca i devet vozila.

Požar na Braču tako je i tijekom protekle noći zahtijevao velik angažman vatrogasnih snaga, a gašenje se nastavlja i iz zraka. Četiri kanadera trebala su ponovno poletjeti prema požarištu u nedjelju ujutro u 6.45 sati.

Tucaković: Oko 200 ljudi evakuirano, bilo je udisanja dima. Teška noć je iza nas

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za Radio Sljeme da je tijekom noći zbog požara provedena djelomična evakuacija te da je oko 200 ljudi zbrinuto na sigurnim lokacijama.

"Požar se proširio prema uvalama gdje je bio velik broj ljudi, među njima i stranih gostiju. Došlo je do djelomične evakuacije", rekao je Tucaković.

Prema njegovim riječima, evakuirani su smješteni u sportsku dvoranu u Supetru i u pastoralni centar u Postirama, prenosi Index.

"Za sada je oko 200 ljudi zbrinuto. Svi su dobro i nemamo informacija o težim ozljedama", rekao je.

Dodao je da je bilo slučajeva udisanja dima, ali zasad nema podataka o ozbiljnijim posljedicama.

"Jedan dio objekata je oštećen. To ćemo moći bolje procijeniti kada se razdani", rekao je Tucaković.

Nema više otvorenog plamena

Prema njegovim riječima, trenutačno više nema novih otvorenih žarišta, ali vatrogasci i dalje ostaju na terenu.

"Nove otvorene vatre više nema, ali vatrogasci su i dalje na terenu", rekao je.

Tucaković je noć opisao kao iznimno tešku.

"Jako teška noć je bila. Nažalost, od mirne večeri sve se vrlo brzo pretvorilo u ovo što sada imamo", rekao je.