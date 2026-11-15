TEŠKA NESREĆA Vožnja bez kacige završila teškim ozljedama: Mladi motociklist zadržan u bolnici

U subotu, 14. studenog oko 15.40 sati u Murvica, na nerazvrstanoj cesti dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo dok je 18-godišnji hrvatski državljanin bez korištenja zaštitne kacige upravljao motociklom koji nije registriran i nije imao registarske oznake te iz zasad neutvrđenog razloga izgubio nadzor nad upravljačem uslijed čega je s motociklom pao na kolnik i udario u drugi parkirani motocikl.

Zbog zadobivenih ozljeda vozač motocikla je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.