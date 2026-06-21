Teška nesreća: Vozač visio iz BMW-a, žena teško ozlijeđena

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je oko 1.19 sati došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Sudarili su se BMW i Audi, a prema informacijama, BMW zagrebačkih registracija se zabio u rasvjetni stup te je završio na boku, a vozač je od siline udarca ispao iz auta.

Vatrogasci su morali rezati krov automobila kako bi izvukli ozlijeđenu putnicu. Predali su je hitnoj pomoć, a težina ozljeda putnice i vozača još nisu poznate, prenosi Index. O prometnoj nesreći se oglasila zagrebačka policija.

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Prebrza vožnja vozača BMW-a

"37-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kretao se Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada. U vozilu su se nalazile dvije putnice, 53-godišnjakinja i 19-godišnjakinja.

Vozač nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i vidljivosti tako da vozilo može pravovremeno zaustaviti zbog čega je naletio na lijevu bočnu stranu osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se kretao istim kolnikom desnom prometnom trakom u smjeru zapada", navode iz policije.

Prema očevidu, od tog naleta Audi virovitičkih registarskih oznaka je odbačen u desno gdje je udario u zaštitnu ogradu dok se BMW u nekontroliranom kretanju prevrnuo te naletio na stup javne rasvjete. U prometnoj nesreći ozlijeđen je 37-godišnji vozač BMW-a te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Putnica teško ozlijeđena

Također, 53-godišnja putnica BMW-a je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagrebu. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 37-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona.

Zbog obavljanja očevida od 1.35 do 5.40 sata promet Ljubljanskom avenijom bio je zatvoren i preusmjeren te se odvijao obilazno.