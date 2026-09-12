Teška nesreća u Zadru: Motociklist bez kacige pokušao zaobići automobil pa završio u bolnici

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak navečer dogodila u Zadru teško je ozlijeđen 58-godišnji motociklist.

Prema informacijama zadarske policije, nesreća se dogodila 10. rujna oko 19.15 sati u Ulici Kažimira Zankija.

Policija navodi da je 58-godišnji hrvatski državljanin upravljao motociklom zadarskih registracijskih oznaka, pri čemu nije koristio zaštitnu kacigu.

Teško ozlijeđen prevezen u bolnicu

Krećući se ulicom, počeo je zaobilaziti automobil zadarskih registracijskih oznaka koji se nalazio ispred njega u istoj prometnoj traci. Pritom je došlo do sudara, nakon kojeg je motociklist pao na kolnik.

U nesreći je zadobio teške tjelesne ozljede te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar.

Policijski službenici obavili su očevid, a o prometnoj nesreći bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Zbog prekršaja utvrđenih tijekom policijskog postupanja, protiv 58-godišnjaka slijedi i prekršajna sankcija prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.