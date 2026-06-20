Teška nesreća u susjedstvu: Troje mrtvih, troje stranih državljana ozlijeđeno

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banje Luke poginule su tri osobe, a još tri su ozlijeđene, među kojima i osmogodišnje dijete. Do nesreće je došlo danas poslijepodne, prenosi Index.

Poginule dvije žene i muškarac

Iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli tri osobe bez znakova života. "Prema informacijama s mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet zasad nije poznat", stoji u priopćenju.

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Tri ozlijeđene osobe - muškarac, žena i osmogodišnje dijete - nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u Urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje.

Dvoje odraslih u životnoj opasnosti

Troje stranih državljana, dvoje odraslih i jedno dijete, primljeno je u Sveučilišni klinički centar Republike Srpske nakon današnje teške prometne nesreće u Prijakovcima kod Banje Luke. Odrasle osobe zadobile su teške tjelesne ozljede i životno su ugrožene, izjavio je za RTRS v.d. ravnatelja UKC-a Nikola Šobot, piše RTRS.

Šobot je pojasnio da se radi o muškarcu i ženi s teškim ozljedama. "Oni se nalaze u životnoj opasnosti", rekao je. Naveo je da je žena trenutačno u operacijskoj dvorani.

Dijete je smješteno na intenzivnu pedijatrijsku skrb, gdje je u tijeku kompletna dijagnostika. "Čini se sve što se može kako bi se njihovo stanje stabiliziralo", rekao je Šobot, govoreći o životno ugroženim pacijentima.

Na terenu sve hitne službe

Služba hitne pomoći dojavu o nesreći zaprimila je u 14:39, nakon čega je na teren odmah upućena kompletna ekipa sa sanitetskim vozilom. Na poziv policijskog službenika s mjesta događaja, poslana je i druga medicinska ekipa kako bi pomogla ozlijeđenima.

U intervenciji su, uz timove Hitne pomoći, sudjelovali i pripadnici policije te vatrogasno-spasilačke službe.

Promet je bio obustavljen

Zbog nesreće je promet u Prijakovcima bio obustavljen za vrijeme trajanja policijskog očevida. Iz Auto-moto saveza Republike Srpske izvijestili su da je promet nakon završetka očevida normaliziran te se sada odvija nesmetano.