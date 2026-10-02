Teška nesreća u Šibeniku: Oduzela prednost mopedistu pa pobjegla, policija je ubrzo uhitila

U prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila u Šibeniku teško je ozlijeđen 61-godišnji vozač mopeda, dok je policija nedugo nakon nesreće uhitila 42-godišnju vozačicu automobila.

Nesreća se dogodila 1. listopada oko 7.50 sati u Ulici Jerka Machieda, na raskrižju s Ulicom Matije Gupca.

Prema policijskom izvješću, 42-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka. Dolaskom do raskrižja zaustavila je vozilo, a potom krenula ulijevo na Ulicu Matije Gupca, koja je označena kao cesta s prednošću prolaska.

Mopedist pao pokušavajući izbjeći sudar

Vozačica pritom, navodi policija, nije propustila sva vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska te je oduzela prednost mopedu šibenskih registracija kojim je upravljao 61-godišnjak.

Kako bi izbjegao sudar, muškarac je počeo kočiti, izgubio nadzor nad mopedom i pao na cestu.

Nakon nesreće 42-godišnjakinja se, prema policijskim navodima, udaljila s mjesta događaja bez pružanja pomoći ozlijeđenom vozaču, iako je to mogla učiniti bez veće opasnosti za sebe ili druge.

Policija je ubrzo pronašla i uhitila

Ozlijeđeni 61-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći pušten je na kućnu njegu.

Policija je ubrzo nakon nesreće pronašla i uhitila 42-godišnjakinju te je dovela u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Po završetku istrage protiv nje će nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanje pomoći.