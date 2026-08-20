Teška nesreća u Šibeniku: Bez kacige vozila neregistrirani moped, nakon sudara završila u bolnici

Jučer, 19. kolovoza oko 13,50 sati u Šibeniku, u Ulici Stjepana Radića, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da je 51-godišnjakinja, kojoj je isteklo važenje vozačke dozvole upravljala neregistriranim mopedom bez zaštitne kacige, prilikom uključivanja na kolnik ulice Stjepana Radića, nije propustila sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje, uslijed čega dolazi do sudara njezinog motocikla s prednjim dijelom osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnjak.

Od siline udara 51-godišnjakinja zajedno s mopedom pada na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku 51-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu protiv 51‑godišnjakinje bit će podnesen optužni prijedlog Prekršajnm odjelu Općinskog suda u Šibeniku.